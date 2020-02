La Grosse Ligue (League of Legends) : suivez la finale du palier Baron en Live à la Lyon eSport !

F.C Hihi et team No Gank Top eSport : deux équipes qui affichent un haut niveau de jeu

Après plusieurs mois de compétition acharnée, on connait enfin le nom des deux équipes qui s'affronteront en finale lors de la Lyon eSport. À commencer par le F.C Hihi, qui est plutôt bien connu des fans de la Grosse Ligue. En effet, certains participants de l'équipe ont déjà atteint les quarts de finale lors des deux premières éditions de la compétition. Pour autant, le chemin vers la finale n'aura pas été de tout repos pour cette équipe qui a dû s'employer pour éliminer son adversaire (Alpha Immigration) en demi-finale. Menée 2 à 0, le F.C Hihi a alors lâché les chevaux sur la fin pour effectuer un reverse sweep particulièrement impressionnant.

Pourtant, le challenger le plus dangereux de cette finale n'est autre que la team No Gank Top eSport. Si certains membres de l'équipe ont déjà atteint les 16ème de finale en 2019, ils semblent avoir franchi un nouveau cap cette année. En effet, durant les phases finales de la compétition, No Gank Top eSport a remporté tous ses matchs sur le score cinglant de 3 à 0. Le plus grand exploit de l'équipe ? Coller un perfect split en demi-finale au champion en titre, LDV eSport.

Clairement, la Team No Gank Top eSport apparaît comme étant favorite, mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Le F.C Hihi a fait preuve de ressources tout au long de la compétition, et il faudra rester concentré jusqu'au bout pour ne pas se faire surprendre !

F.C Hihi contre No Gank Top eSport : la composition des équipes

F.C Hihi (Université d'Aix-Marseille) :

TOP : Pierre « Meito » Lecruit (Université du Havre - Licence Langues Étrangères Appliquées)

JUNGLE : Bastien « Basav » Savignard (Université de Rouen - Master Professeur des Écoles)

MID : Victor « Rude » Morel-Cahoreau (Université de Rouen - Licence Mécanique des Fluides)

BOT : Olivier « Tov » Hébert (Université de Rouen - Master Chimie)

SUPPORT : Cédric « Malorf » Rahbari (Université de Rouen - Master Professeur des Écoles).

No Gank Top eSport (Université de Normandie) :