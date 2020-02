EVO 2020 : découvrez le programme du tournoi eSport dédié aux jeux de combat !

Considéré comme le plus grand événement eSport dédié aux jeux de combat, l'EVO (pour Evolution Championship Series), reviendra à Las Vegas du 31 juilleut au 2 août 2020. Si l'événement à encore quelques mois devant lui pour se préparer, les organisateurs de la compétition ont tout de même dévoilé la liste des jeux sur lesquels se dérouleront les tournois. Cette année, les esportfis pourront s'affronter sur 9 titres, certains étant déjà présents l'année dernière.

Du côté des jeux de baston grand public, on retrouvera les classiques Tekken 7, Dragon Ball FighterZ ou encore Super Smash Bros. Ultimate. On notera également la présence de Street Fighter V: Champion Edition. Ce "nouvel" opus, qui inclut tout le contenu de SF V et son Arcade edtion, permettra de jouer avec Gill. Actuellement proposé en DLC, le personnage sera directement intégré à la Champion Edition lors de sa sortie le 14 février 2020. Toutefois, vous pouvez d'ores et déjà essayer gratuitement le combattant grâce à une bêta (sur PC et PS4) qui prendra fin le dimanche 9 février.

On notera également la présence de Granblue Fantasy Versus, un nouveau jeu de combat signé Arc System Works (Dragon Ball FighterZ, Blazblue...) qui sortira avant la fin du mois de mars en Europe. Ce dernier vient remplacer un autre jeu du studio qui s'intitule Blazblue Cross Tag Battle. En effet, les inscriptions pour Blazblue ayant été trop faibles l'an passé, les organisateurs ont décidé de miser sur un autre jeu.

L'autre grand absent du tournoi n'est autre que Mortal Kombat XI ! Bien qu'il soit très populaire auprès du public, le titre de NetherRealms Studio a dû céder sa place à d'autres concurrents. Cela permettra notament d'organiser un tournoi sur Marvel vs. Capcom 2, le jeu fêtant ses 20 ans cette année !

Les jeux présents à l'EVO 2020

Pour rappel, l'EVO se déroule tous les ans à Las Vegas, mais il est possible de suivre la compétition en direct sur Internet via Twitch. Ci-dessous, vous pourrez retrouver la liste complète des jeux qui seront présents lors de l'édition 2020 de l'Evolution Championshp Series :