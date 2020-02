Top des ventes de jeux vidéo en France du 27 janvier au 2 février 2020 (semaine 05)

Top des ventes en France : Dragon Ball Z Kakarot confirme, les jeux Nintendo restent en embuscade

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui a organisé le salon Paris Games Week 2019.

Numéro un depuis la semaine de sa sortie, Dragon Ball Z Kakarot continue sur sa bonne lancée. Le dernier titre de Bandai Namco termine pour la troisième fois d'affilée au sommet du Top des ventes, devant quatre jeux estampillés Nintendo. Un joli succès qui montre encore une fois à quel point le manga d'Akira Toriyama est populaire en France.

Concernant le reste du classement, là aussi, pas de grands changements. Comme la semaine passée, Nintendo conserve quatre jeux dans le top des ventes en France. Mario Kart 8 Deluxe garde sa seconde place, tandis que Luigi's Mansion 3 termine troisième. Le cultissime The Legend of Zelda: Breath of the Wild s'aggripe à la quatrième place et Pokémon Épée ferme le classement.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le prochain top des ventes de jeux vidéo en France, du 3 au 9 février 2020, toujours sur NRJ Games !

Top 5 des ventes de jeux vidéo en France du 27 janvier au 2 février 2020 (semaine 05)

Dragon Ball Z Kakarot (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) Pokémon Épée (Nintendo Switch).

Notre vidéo du top des ventes de jeux vidéo en France (du 27 janvier au 2 février 2020)

Comme chaque semaine, retrouvez ci-dessus une petite vidéo récapitulative pour vous montrer les 5 meilleures ventes de jeux vidéo en France, pour la période du 27 janvier au 2 février 2020 (semaine 05). Bon visionnage !