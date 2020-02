Top des ventes de jeux vidéo en France du 20 au 26 janvier 2020 (semaine 04)

Top des ventes en France : Nintendo réalise un quasi sans-faute cette semaine

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui a organisé le salon Paris Games Week 2019.

Alors qu'il a éjecté des mastodontes du jeu vidéo la semaine passée, comme Call of Duty: Modern Warfare, Dragon Ball Z Kakarot continue sur sa bonne lancée. L'édition collector du titre n'est plus dans le top, tout comme la version Xbox One, mais la version PS4 reste quant à elle en première position pour la deuxième fois.

De son côté, Nintendo n'était pas très loin de réaliser le grand chelem, avec quatre jeux placés dans le classement ! Mario Kart 8 Deluxe termine en seconde position, tandis que Luigi's Mansion 3 termine à la troisième place.

Plus surprenant, ce nouveau top des ventes est également marqué par le retour d'un classique de la Switch. Il s'agit de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui parvient à accrocher la quatrième place. Près de trois ans après sa sortie, le titre d'Eiji Aonuma reste un incontournable pour tous les nouveaux possesseurs d'une Nintendo Switch. Enfin, on clotûre ce Top avec Pokémon Épée qui termine en cinquième position.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le prochain top des ventes de jeux vidéo en France, du 27 janvier au 2 février 2020, toujours sur NRJ Games !

Top 5 des ventes de jeux vidéo en France du 20 au 26 janvier 2020 (semaine 04)

Dragon Ball Z Kakarot (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch) Pokémon Épée (Nintendo Switch).

Notre vidéo du top des ventes de jeux vidéo en France (du 20 au 26 janvier 2020)

Comme chaque semaine, retrouvez ci-dessus une petite vidéo récapitulative pour vous montrer les 5 meilleures ventes de jeux vidéo en France, pour la période du 20 au 26 janvier 2020 (semaine 04). Bon visionnage !