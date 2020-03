Top des ventes de jeux vidéo en France du 17 au 23 février (semaine 08)

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui a organisé le salon Paris Games Week 2019.

Top des ventes en France : Dragon Ball quitte le classement et Nintendo en profite

Dans le classement depuis sa sortie, Dragon Ball Z Kakarot n'aura pas résisté à la déferlante Nintendo. Après avoir glissé jusqu'à la troisième position le titre de Bandai Namco vient de quitter le Top des ventes au profit de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques : Tokyo 2020, qui s'accapare la cinquième place du classement.

De son côté, The Legend of Zelda: Breath of the Wild continue de bien se vendre et termine en quatrième position cette semaine. En revanche, Luigi's Mansion 3 ne peut faire mieux que troisième, Ring Fit Adventure ayant réalisé une jolie percée (2nd).

Enfin, c'est l'incontournable Mario Kart 8 Deluxe qui termine en première position de ce top des ventes. Comme vous pourrez le voir, tous les jeux du classement sont des exclusivités signées Nintendo. Une jolie performance pour le constructeur nippon qui profite du manque de grosses sorties sur la PS4 et la Xbox One.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le prochain top des ventes de jeux vidéo en France, du 17 au 23 février 2020, toujours sur NRJ Games !