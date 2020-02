Focus sur le Ring-Con, le nouvel accessoire de la Nintendo Switch !

Ring Fit Adventure : le jeu dédié au Ring-Con

Le jeu Ring Fit Adventure est inclus avec le Ring-Con et est indispensable si vous souhaitez utiliser cet accessoire. Dans ce jeu d'action-aventure, vous ne ferez véritablement qu'un avec votre corps ! En effet, qu'il s'agisse de courir à travers les décors du monde de Ring Fit Adventure en sautillant sur place, d'affronter toutes sortes d'obstacles et d'ennemis ou encore de vous protéger durant les combats, votre corps sera constamment sollicité et bénéficiera d'une vraie séance de sport ! Afin de vaincre les différents ennemis qui se dresseront sur votre chemin, vous devrez utiliser des techniques de fitness ! Au programme, différents types d'exercices vous sont proposés et sollicitent différents groupes de muscles : les bras, les abdominaux et plus généralement les muscles du tronc, ainsi que les jambes. Certains mouvements sont également inspirés de techniques de yoga. Attendez-vous donc à vous retrouver dans toutes sortes de postures devant votre téléviseur !

En plus de l'aventure principale, vous trouverez les modes jeu rapide et programmes qui vous permettent d'entraîner votre corps en vous focalisant précisément sur un groupe de muscles. Ainsi, vous n'avez plus qu'à choisir l'exercice qui vous sied le mieux et à le reproduire ! De nombreux autres mini-jeux vous attendent pour renforcer votre corps tout en vous amusant !