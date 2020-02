Sony sera absent à la PAX East et à la GDC à cause du coronavirus

Véritable fléau sanitaire, le coronavirus (ou COVID-19) commence d'ores et déjà à impacter le monde du jeu vidéo. En effet, Sony vient d'annoncer son retrait de deux salons américains, la PAX East (du 27 février au 1er mars 2020) et la Game Developers Conference (du 16 au 20 mars 2020), comme le rapporte le site GamesIndustry.biz.

C'est un coup dur pour le constructeur qui comptait notamment sur la PAX East pour nous en apprendre plus sur The Last of US Part II. Attendu pour le 29 mai 2020, le titre de Naughty Dog devra donc encore patienter avant de se dévoiler plus amplement. En revanche, ces annulations de salon ne devraient, à priori, pas avoir de conséquences sur la date de sortie du titre.

Reste à savoir si la firme japonaise profitera tout de même de ces salons pour dévoiler quelques bandes-annonces ou séquences de gameplay de ses prochains jeux. Parmi la liste des titres qui devaient être présentés au cours de ces événements, on retrouve beaucoup de jeux prévus pour l'année 2020, comme Iron Man's VR ou encore Predator: Hunting Grounds.