PS5 : le site officiel fait son apparition, avant l'annonce de la console ?

Si Microsoft a pris quelques longueurs d'avance en dévoilant sa future console, la Xbox Series X, lors des Games Awards 2019, Sony compte bien rattraper son retard sur le plan de la communication. Au CES 2020, de nombreuses personnes attendaient le constructeur japonais au tournant, ces derniers espérant enfin avoir de nouvelles informations au sujet de la Playstation 5. Malheureusement, l'entreprise s'est contentée de dévoiler le logo de la PS5, tout en faisant un bilan des ventes de la PS4 et du Playstation VR.

Une annonce de la PS5 en février ?

Forcément le public était déçu de ne pas en savoir plus sur la rivale de la Xbox Series X, mais plusieurs rumeurs indiquaient qu'un autre évènement organisé par Sony allait avoir lieu au début du mois de février à New-York. Quand on sait que la PS4 Pro avait été présentée dans des conditions similaires, difficile de ne pas y voir un signe.

Que nenni ! Finalement Sony a seulement dévoilé le site officiel de la Playstation 5. Dessus, on peut voir le logo de la conosole et il est possible de s'inscrire à une newsletter afin d'être informé des prochaines actualités concernant la machine. Sony profite également du lancement du site pour expliquer pourquoi nous n'avons pas encore eu d'informations au sujet de la PS5, mis à part les quelques élements dévoilés en octobre.