PS Plus : la liste des jeux offerts en avril 2021 (Days Gone, Oddworld: Soulstorm...)

Tout comme Microsoft, et ses Games with Gold, Sony propose tous les mois une liste de jeux “gratuits”, offerts aux abonnés de son service payant PlayStation Plus (aussi appelé PS Plus ou PS+), qui permet en outre de jouer en ligne et d’avoir accès à du contenu exclusif et des promotions spéciales sur quelques jeux. En revanche, une fois votre abonnement terminé, vous ne pourrez plus jouer à ces titres gratuits, à moins de les acheter ou de vous réabonner.

PS Plus avril 2021 : Days Gone, Oddworld: Soulstorm, Zombie Army 4: Dead War sont gratuits pendant un mois

Décidément, Sony frappe fort ces derniers temps. Après Final Fantasy VII Remake le mois passé, le constructeur japonais mise à nouveau sur une exclusivité en offrant Days Gone à ses abonnés. Pour rappel, Days Gone est un jeu d'aventure/action en mode ouvert dans lequel les joueurs incarnent Deacon St John, un chasseur de primes qui doit survivre dans un monde peuplé de zombies féroces et d'humains sans pitié.