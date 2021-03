Games with Gold : tous les jeux Xbox offerts du mois d'avril 2021

En manque de jeux ces derniers temps ? Pas de soucis, vous allez pouvoir regarnir votre ludothèque grâce aux titres offerts aux membres du Xbox Live Gold, via le programme Games with Gold !

En effet, à l’image de son principal concurrent, Sony, la firme de Redmond offre tous les mois plusieurs jeux aux abonnés Xbox Live Gold. Néanmoins, à l’inverse du Playstation Plus, Microsoft étale la distribution de ses jeux sur plusieurs semaines. Pour être sûr de ne rien rater, vous pourrez retrouver ci-dessous la liste des jeux offerts en mars 2021, ainsi que leur date de mise à disposition.

Games with Gold avril 2021 : Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void et Hard Corps: Uprising sont offerts

Alors que le printemps pointe enfin le bout de son nez, Microsoft nous emmène dans le nord avec Vikings: Wolves of Midgard, un jeu de rôle d'action qui se déroule... chez les vikings ! Adoptant une vue du dessus (similaire à Diablo), le titre propulse les joueurs sur les côtes de Midgard, un monde inspiré par la mythologie nordique. Au cours de leurs aventures, ces derniers devront maîtriser de puissantes armes afin de venir à bout des créatures démoniaques du Fimbulvetr, une longue période hivernale qui précède le Ragnarök.

Les amateurs de pilotage pourront quant à eux se rabattre sur Truck Racing Championship. Dans ce titre développé par Bigben Interactive, les joueurs prennent part à des courses au volant de poids-lourds surpuissants (5 tonnes, 1000 chevaux). Offrant une jouabilité bien différente des jeux de course traditionnels, Racing Truck Championship propose pas moins de 45 véhicules à piloter sur 14 circuits répartis à travers le monde.

Grâce à la rétrocompatibilité des jeux Xbox 360, les joueurs vont également pouvoir (re)découvrir Dark Void. Dans ce jeu d'aventure et de science-fiction, les joueurs incarnent Will, un pilote qui se retrouve coincé dans un mystérieux univers parallèle appelé "Void". À l'aide d'autres humains coincés dans le Void, ce dernier doit faire face à des Aliens qui se préparent à envahir la Terre. Le jeu se démarque grâce à son gameplay qui mixe faible gravité et utilisation du jet pack pour proposer des combats particulièrement dynamiques.

Enfin on termine cette nouvelle salve de jeux avec Hard Corps: Uprising, un jeu d'action dérivé de type "run and gun" développé par Arc System Works. Le titre propose un mode Arcade classique, ainsi qu'un mode Rising, dans lequel le joueur doit collecter des points tout au long des niveaux pour ensuite améliorer son personnage et changer ses caractéristiques comme il le souhaite.

Games with Gold : la liste des jeux Xbox One offerts en avril 2021

Vikings: Wolves of Midgard : du 1er au 30 avril 2021

: du 1er au 30 avril 2021 Truck Racing Championship : du 16 avril au 15 mai 2021

Games with Gold : la liste des jeux Xbox 360 et Xbox offerts en avril 2021

Dark Void : du 1er au 15 avril 2021

: du 1er au 15 avril 2021 Hard Corps: Uprising : du 16 au 30 avril 2021.

Où télécharger les jeux Xbox gratuits du mois d'avril ?

Afin de télécharger les jeux Xbox offerts ce mois-ci, il vous suffit d’aller dans la rubrique Games With Gold, de l’interface de votre Xbox One ou Xbox 360, et de télécharger les jeux concernés. Il est également possible de débloquer les jeux et lancer le téléchargement via un navigateur web sur PC ou mobile, en passant par le site Xbox Games With Gold de Microsoft.