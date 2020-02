Games with Gold : les jeux Xbox gratuits du mois de mars 2020

Vous n'avez plus de jeux à vous mettre sous le dent pour le mois de mars ? Pas de soucis, vous allez pouvoir regarnir votre ludothèque grâce aux jeux offerts aux membres du Xbox Live Gold, via le programme Games with Gold.

En effet, à l’image de son principal concurrent, Sony, la firme de Redmond offre tous les mois plusieurs jeux aux abonnés Xbox Live Gold. Néanmoins, à l’inverse du Playstation Plus, Microsoft étale la distribution de ses jeux sur plusieurs semaines. Pour être sûr de ne rien rater, vous pourrez retrouver ci-dessous la liste des jeux offerts en février 2020, ainsi que leur date de mise à disposition.

Games with Gold mars 2020 : Batman The Enemy Within et Shantae Half-Genie Hero offerts sur Xbox One

Après avoir offert Batman: The Telltalle Series en janvier, Microsoft a décidé de continuer faire plaisir aux fans du justicier masqué. En effet, ce mois-ci, les joueurs vont pouvoir récupérer gratuitement Batman: The Enemy Within. Pour faire simple, il s'agit de la suite de Batman: The Telltale Series. À l'image de son grand frère, le titre mise sur un format épisodique qui prend en compte toutes les actions du joueur. Ainisi, chaque choix effectué par le joueur aura des répercussions sur la suite de l'histoire.

Les amoureux de jeux de plates-formes en 2D pourront, quant à eux, se faire plaisir avec Shantae: Half-Genie Hero, un titre développé par Wayforward Technologies. Disponible depuis 2016, le titre a vite séduit les fans grâce à son gameplay maîtrisé et ses graphismes chatoyants. Une jolie pépite qu'il serait dommage de laisser filer !

Enfin, du côté de la Xbox 360, les joueurs pourront télécharger gratuitement Castlevania: Lords of Shadow 2 et Sonic Generations. Pour rappel, les jeux Xbox 360 sont disponibles sur la Xbox One grâce à la rétrocompatibilité.

Games with Gold : la liste des jeux Xbox One offerts en mars 2020

Batman: The Enemy Within (du 1er au 31 mars 2020)

(du 1er au 31 mars 2020) Shantae: Half-Genie Hero (du 16 mars au 15 avril 2020).

Games with Gold : la liste des jeux Xbox 360 offerts en mars 2020

Castlevania 2: Lords of Shadow (du 1er au 15 mars 2020)

(du 1er au 15 mars 2020) Sonic Generations (du 16 au 31 mars 2020).

Où télécharger les jeux Xbox gratuits du mois de mars ?

Afin de télécharger les jeux Xbox offerts ce mois-ci, il vous suffit d’aller dans la rubrique Games With Gold, de l’interface de votre Xbox One ou Xbox 360, et de télécharger les jeux concernés. Il est également possible de débloquer les jeux et lancer le téléchargement via un navigateur web sur PC ou mobile, en passant par le site Xbox Games With Gold de Microsoft.

Les jeux gratuits de mars 2020 en vidéo

Histoire de terminer en beauté, voici une vidéo officielle de Microsoft qui présente rapidement les jeux qui sont offerts au mois de mars 2020 avec le Xbox Games With Gold. Bon jeu à toutes et à tous !