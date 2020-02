Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours DX : une vidéo présente le concept du jeu

Si Pokémon, c'est avant tout l'histoire d'un adolescent (ou une adolescente) qui tente de devenir le meilleur dresseur de Pokémon, Nintendo a également développé de nombreux spin-off, autour de sa licence fétiche, qui mettent en avant Pikachu et ses amis. C'est notamment le cas de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours. Disponible depuis 2006 sur Game Boy Advance et Nintendo DS, le titre développé par Spike Chunsoft est un dungeon-crawler (exploration de donjon) dans lequel le joueur doit incarner un Pokémon. La particularité du titre à l'époque, c'est qu'il fallait choisir son personnage en effectuant un test de personnalité qui permet de détecter le Pokémon qui correspond le plus à son profil !

Conscient que le jeu a séduit de nombreux fans par le passé, Nintendo a donc décidé de remettre au goût du jour cet épisode avec un remake intitulé Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Outre l'aspect visuel du titre, qui a été grandement retravaillé, le jeu débarque également avec quelques nouveautés qui redonnent de l'intérêt au titre. Pour être sûr de ne rien oublier, Nintendo a même publié une vidéo qui fait le point sur le jeu et ses principales fonctionnalités.