Microsoft rachète Zenimax (DOOM, The Elder Scrolls) pour 7,5 milliards de dollars

Comme à chaque génération de console, les constructeurs se battent à coup d'exclusivités pour séduire les joueurs. Et cette fois-ci encore, la bataille entre Sony et Microsoft risque d'être rude de ce côté-là. Alors que l'on pensait que la PS5 avait pris de l'avance grâce à ses studios first-party (God of War, The Last of Us, Horizon Zero Dawn...), Microsoft continue d'accueillir de nouveaux renforts de poids. Après l'arrivée de Ninja Theory (Hellblade) au sein des Xbox Games Studios, le constructeur américain vient d'annoncer officiellement le rachat de la société ZeniMax Media, ainsi que tous ses studios.

En déboursant près de 7,5 milliards de dollars, Microsoft s'offre ainsi plusieurs studios connus à travers le monde entier. À commencer par Bethesda et Id Software, deux entités à qui l'on doit des licences cultes comme The Elder Scrolls, DOOM, ou encore Fallout. Grâce à ce rachat, le géant américain a également fait l'acquisition d'Arkane Studios (Prey), Tango Gameworks (The Evil Within) et MachineGames (Wolfenstein).

Un Xbox Game Pass toujours plus généreux

Si Microsoft vient de signer un joli coup, ce sont surtout les joueurs qui vont en profiter. En intégrant les studios de ZeniMax Media au sein de ses Xbox Games Studios, le constructeur américain va pouvoir enrichir allégrement le catalogue de son Xbox Game Pass. Comme vous le savez, ce service permet d'accéder à une large sélection de jeu contre un abonnement mensuel. Mais surtout, il permet de jouer aux exclusivités Xbox One, et bientôt Xbox Series X, dès le premier jour de leur sortie. Concrètement, cela signifie que les futurs jeux de ZeniMax (The Elder Scrolls VI, Starfield...) seront directement intégrés dans le Xbox Game Pass. Une aubaine pour les joueurs qui veulent découvrir de nouveaux titres à petit prix.

Autre point positif de cette acquisition : l'arrivée de certaines exclusivités PS5 et PC sur Xbox Series X. On pense notamment à Deathloop, le prochain jeu du studio Arkane, qui débarquera sur la console de Microsoft environ un an après les autres versions du jeu. Une situation qui pourrait, à terme, s'inverser. En effet, comme l'a déclaré Phil Spencer à Bloomberg, vice-président de la branche jeu vidéo de Microsoft, certains jeux des studios de ZeniMax Media paraîtront au "cas par cas" d'autres consoles que la Xbox Series X.