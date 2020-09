Microsoft dévoile la Xbox Series S : une console abordable, parée pour la nouvelle génération

Une console avec Raytracing, taillée pour le 1080p / 120fps ?

Selon les premières informations récupérées par le leaker Walking Cat, la Xbox Series S devrait être moins puissante que la Xbox Series X (environ 4 Teraflops contre 12 Teraflops). Néanmoins, celle-ci devrait être équipée d'un SSD NMVE et d'une architecture AMD (CPU Zen 2 et GPU RDNA 2) similaires à sa grande soeur, qui permettront de profiter des principales nouveautés de la nouvelle génération de console, comme le Raytracing et la réduction drastique des temps de chargement. Plus petite, cette dernière serait également dépourvue de lecteur de disque, ce qui signifie que les jeux devront être achetés en version digitale.

Au final, la Xbox Series S devrait être parfaite pour jouer en 1080 ou 1440p à 120fps. La console pourrait également gérer l'upscalling en 4K, mais il faudra plutôt se diriger vers la Xbox Series X pour exploiter tout le potentiel de ce type d'écrans. Evidemment, toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes et il faudra attendre la présentation complète de la console pour déterminer la puissance de cette dernière.