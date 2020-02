InnerSpace est gratuit sur PC (Epic Games Store) !

Epic Games Store : un ou plusieurs jeux offerts par semaine

Comme vous le savez, plusieurs plateformes proposent régulièrement des jeux gratuits afin d’attirer de nouveaux joueurs dans leurs filets. C’est notamment le cas des constructeurs de console qui «offrent» des jeux aux abonnés de leur service en ligne (Playstation Plus, Xbox Games with Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous.

Il y a quelques mois, Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Paragon) a lancé l’Epic Games Store, une boutique en ligne qui offre des jeux PC gratuits chaque semaine ! Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce weekend et dans les jours à venir.

InnerSpace gratuit sur l’Epic Games Store à partir du 27 février (dès 17h)

Epic Games mise aujourd’hui sur un jeu d'exploration aux décors envoûtants. Il s’agit d'InnerSpace, un titre développé par PolyKnight Games dans lequel le joueur doit visiter des planètes qui étaient autrefois habitées par une civilisation disparue. Le jeu oscille entre exploration et résolution d'énigmes, le but étant d'ouvrir les portails qui permettent de passer d'un monde à l'autre.

InnerSpace est totalement gratuit, si vous l’activez avant le 5 mars 2020 à 17h.

Où et comment télécharger InnerSpace gratuitement sur PC ?

Pour récupérer le jeu sur votre PC sans débourser un euro, rien de plus simple, il vous suffit d’avoir un compte Epic Games (gratuit), sachant qu’un compte Fortnite est compatible, et aller sur la page des jeux sur l’Epic Games Store grâce au lien suivant :

On précise qu’il n’est pas nécessaire de sortir sa carte bancaire pour récupérer InnerSpace. En revanche, il faut obligatoirement installer le lanceur (launcher) Epic Games - si vous ne l’avez pas déjà - pour télécharger le titre.