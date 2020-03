Ghost of Tsushima dévoile sa date de sortie en vidéo et ses éditions collector

Ghost of Tsushima : le détails des éditions collector et spéciales

Comme beaucoup d'autres avant lui, Ghost of Tsushima proposera plusieurs éditions collector et spéciales aux joueurs. Découvrez, ci-dessous, le contenu de chaque édition (version physique et digitale) :

Edition numérique Deluxe (prix : 79,99 euros)

Jeu complet

Un point de technique à dépenser dans le jeu

Porte-bonheur d'Hachiman

Apparence Héros de Tsushima : masque doré, ensemble d'armure et épée, cheval, selle

Mini artbook numérique

Commentaire du directeur

Thème Samouraï pour PS4

Objets à débloquer au fil de l'histoire.

Thème dynamique de Jin Sakai (réservé aux précommandes)

Mini O.S.T digitale (réservé aux précommandes)

Avatar PSN de Jin Sakai (réservé aux précommandes).

Edition spéciale (version physique / prix: N/C)

Le jeu complet + boîtier steelbook

Un code pour obtenir les apparences de masque et d’épée du Héros de Tsushima

Le Porte-bonheur d’Hachiman

Un point de technique à dépenser dans le jeu

Commentaire du directeur

Mini artbook numérique

Thème dynamique de Jin Sakai (réservé aux précommandes)

Mini O.S.T digitale (réservé aux précommandes)

Avatar PSN de Jin Sakai (réservé aux précommandes).

Edition Collector (version physique / prix: N/C)

Le jeu complet + boîtier steelbook

Une réplique du masque porté dans le jeu

Un sashimono (bannière de guerre) de plus de 130 cm

Un furoshiki (tissu d’emballage) très traditionnel

Un mini artbook de 48 pages signé Dark Horse

Une représentation artistique de la carte du monde imprimée sur tissu

Un code pour tout le contenu numérique de l’Édition Deluxe numérique

Thème dynamique de Jin Sakai (réservé aux précommandes)

Mini O.S.T digitale (réservé aux précommandes)

Avatar PSN de Jin Sakai (réservé aux précommandes).

Si les éditions collector et spéciales ne vous intéressent pas, sachez que la version standard (numérique et physique) de Ghost of Tsushima est disponible en précommande, au prix de 69,99 euros. Une édition "Standard Plus" permet également d'obtenir un artwork officiel, en plus du jeu complet.