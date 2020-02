Fortnite Chapitre 2 : un numéro de téléphone donne des indices sur la saison 2 !

Fortnite, Saison 2, Chapitre 2 : une main dorée et un numéro de téléphone font leur apparition

Si de nombreux indices ont été disséminés à travers le monde, les développeurs ont également laissé une piste sur le compte Twitter de Fortnite. En effet, l'image de présentation du jeu a été récemment modifiée. On peut y voir deux personnages en noir et blanc, ainsi qu'une trace de main dorée.

Comme si cela ne suffisait pas, Epic Games a placé des panneaux publicitaires dans plusieurs pays du monde. Outre le nouveau logo de Fortnite avec la main dorée, on peut également trouver un numéro de téléphone sur ces panneaux. Et lorsqu'on l'appelle, on tombe sur une conversation mystérieuse, évoquant un agent reperé (nous ?). Enfin, Epic Games a publiée une seconde image où l'on voit, cette fois-ci, la main dorée ainsi que la mention "Transmission interceptée".