C'est officiel, Prince of Persia Les Sables du Temps aura le droit à un remake !

Dix ans après ses dernières aventures, le Prince de Perse d'Ubisoft va faire son grand retour sur consoles et PC ! Néanmoins, il ne s'agit pas d'un nouvel épisode à proprement parler puisque le titre est un remake Prince of Persia : Les Sables du Temps, le dernier jeu en date de la série. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, le jeu profitera de graphismes retravaillés, plus en phase avec les capacités techniques des machines actuelles, et d'animations faciales plus détaillées. Pour rendre l'expérience plus agréable, les développeurs ont également prévu plusieurs nouveautés, à l'image d'un système de verrouillage d'ennemis qui devrait rendre les combats plus lisibles.

Pour se replonger de ce grand classique des jeux d'aventure, les joueurs n'auront pas à attendre bien longtemps puisque Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake sera disponible dès le 21 janvier 2021 sur PS4, Xbox One et PC, mais aussi sur Xbox Series X/S et PS5 via la rétrocompatibilité.