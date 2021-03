Zaho et Florent Mothe se sont mariés!

Alors que personne ne s’y attendait, Zaho vient d’annoncer qu’elle s’était unie à Florent Mothe pour la vie. Un mariage qui de date pas d’hier. «Oui, on s'est marié. Ça fait un petit bout déjà. Mais on a été discret sur ce coup-là!», a révélé la chanteuse en interview pour Télé-Loisirs.

Zaho a fait son retour tant attendu la semaine dernière avec un nouveau morceau «Ma Lune» dans lequel, elle se confie sur son amoureux et son fils de 2 ans, Naim. «C'est une chanson qui parle des personnes qui illuminent nos ténèbres, des personnes qui éclairent nos nuits, nos vies, c'est un peu ma façon de me raconter à travers ceux qui ont donné un sens à la mienne, a raconté la star française à Télé Loisirs. J'y parle de mon fils, de mon mari, ma famille, des épreuves que j'ai pu traverser, de tous ces gens qui m'ont aidée à en sortir grandie et dont vous faites partie.»

Zaho revient avec «Ma Lune»

Zaho et Florent Mothe se sont rencontrés en 2015 dans la comédie musicale, «La légende du roi Arthur». Très discrets sur leur relation, ils n’ont officialisé qu’en 2019. Les deux artistes ont eu un petit garçon Naïm, en 2018.

La jolie famille est plus heureuse que jamais aujourd’hui. Zaho, Florent et leur fils peuvent même être aperçus ensemble dans le clip du dernier single de la chanteuse, «Ma Lune».