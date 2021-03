Vianney va-t-il bientôt arrêter sa carrière?

Vianney en couple

Si discret au sujet de sa vie privée, les informations concernant son idylle avec Catherine Robert sont peu nombreuses. L'artiste, qui a déclaré son amour dans le clip de «Pour de vrai», serait en couple avec la violoncelliste depuis cinq ans environ.

En 2018, dans les colonnes du magazine Gala, Vianney évoquait toutefois son admiration pour sa belle: «C'est la plus brillante. Je suis très discret et pudique et je souhaite protéger notre vie (...) Nous sommes des gens normaux, nous souhaitons le rester, nous ne cherchons pas du tout la lumière.»