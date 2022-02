The Weeknd : sa petite amie l’embrasse en public pour son anniversaire

The Weeknd et Angelina Jolie : que des rumeurs ?

Cette vidéo met donc un terme aux rumeurs concernant le couple The Weeknd et Angelina Jolie. Pourtant les deux stars ont été vues à de nombreuses reprises ensemble. The Weeknd et Angelina Jolie ont été photographiés ensemble, la première fois en juillet dernier, à la sortie d’un restaurant de Los Angeles. L’actrice et le chanteur ont ensuite été repérés plusieurs fois ensemble.

Avec la sortie de son dernier album, « Dawn Fm », les fans étaient persuadés que The Weeknd officialisait sa relation avec Angelina Jolie au travers des textes de «Here we go…Again». Quelques semaines plus tard, on a donc finalemenent la confirmation que le couple The Weekend-Angelina Jolie n’est plus ou même…n’a jamais été.