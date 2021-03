Taylor Swift: le hit inédit «You All Over Me» sortira demain !

Impatients d’entendre le réenregistrement de l’album «Fearless» de Taylor Swift? En attendant le 9 avril prochain pour la sortie de l’opus, vous pourrez déjà profiter d’un titre complètement inédit de la chanteuse.

Taylor Swift a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle allait dévoiler le single «You All Over Me» accompagnée de la chanteuse Maren Morris en fond sonore!

«BONJOUR. Je voulais vous faire savoir que la première chanson "From the Vault" que je vais sortir de Fearless (Taylor's Version) sort demain à minuit.», a-t-elle écrit sur Instagram. «Elle s'appelle You All Over Me (From The Vault). Une chose que j'aime avec ces chansons, c'est qu'elles n'ont jamais été entendues, ce qui me permet d'expérimenter, de jouer et même d'inclure certains de mes artistes préférés. Je suis vraiment excité d'avoir Maren Morris qui chante en fond sonore sur cette chanson !»