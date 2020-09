Taylor Swift et son album «Folklore» sont n°1 aux Etats-Unis depuis six semaines!

Impossible de faire mieux que Taylor Swift dans les charts. Tout ce que touche la star américaine se transforme en or. La chanteuse est toujours au sommet du classement Billboard 200 outre-Atlantique. «Folklore» se positionne, en effet, à la première place depuis maintenant six semaines!

Grâce à ce récent succès, Taylor Swift est proche de battre le record de Whitney Houston, qui avait cumulé plus de 46 semaines au sommet du Billboard 200. L’interprète de «Cardigan» pourrait donc bientôt devenir la seule première artiste féminine à être restée autant de temps numéro 1 avec un de ses albums.

Autre exploit ! Taylor Swift et les Beatles sont les seuls artistes de l’histoire de la musique à avoir réussi à classer cinq albums de leur carrière en première place du Billboard 200 pendant au moins six semaines consécutives!

Taylor Swift : «Folklore» est validé par tout le monde

«Folklore» fait partie des plus grands succès de Taylor Swift. La chanteuse avait réussi à vendre plus de deux millions de copies de son album, sa première semaine de sortie. Et ce n’est pas tout! 1.3 millions d’opus ont été écoulés seulement le premier jour.

Composé et enregistré durant le confinement imposé par la situation sanitaire mondiale, «Folklore» est le huitième album de la carrière de Taylor Swift qui réunit près de seize morceaux encensés par la critique et le public.