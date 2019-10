Taylor Swift contrainte d’annuler un concert en Australie

Afin de promouvoir son nouvel album baptisé «Lover», Taylor Swift propose plusieurs concerts aux quatre coins du monde. Et le 5 novembre prochain, l’interprète de «You Need To Calm Down» devait se produire à la Melbourne Cup, une course hippique en Australie.

Mais dès l’annonce de sa venue, Taylor Swift a reçu un raz-de-marée de critiques. De nombreux militants ont ainsi crié au scandale, n’hésitant pas à accuser l’artiste de «soutenir la maltraitance animale». Selon eux, ces chevaux de course sont victimes d’actes de cruauté. Une pétition a même été lancée pour l’annulation de son show.

Samedi 21 septembre, la nouvelle est donc tombée: Taylor Swift ne se produira pas à l’événement, en raison de «changements dans sa campagne de promotion en Asie», peut-on lire dans le communiqué publié par Mushroom Events.

Taylor Swift en tournée

Après un concert privé et exceptionnel organisé à l’Olympia de Paris début septembre, Taylor Swift a repris la route pour la promotion de son opus. Et pour le plus grand plaisir de ses fans, Tay Tay a choisi de revenir en France à l’occasion du Festival de Nîmes le 5 juillet.

Une tournée intime donc pour celle qui souhaite retrouver son public au plus vite: «Je veux aller dans des endroits où je ne suis jamais allée, jouer dans des festivals pour la première fois depuis longtemps», a-t-elle confié sur Instagram.