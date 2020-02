Miley Cyrus vs Taylor Swift : le match des chanteuses country

Populaires depuis leurs débuts

Miley Cyrus et Taylor Swift n’ont pas du tout le même parcours. Mais les deux chanteuses sont passionnées de musique depuis le plus jeune âge. Miley Cyrus est la fille du chanteur de country Billy Ray Cyrus. C'est son père qui l’initie à la musique country. Mais c’est en tant qu’actrice que Miley Cyrus va commencer sa carrière. Elle est recrutée pour la série télévisée Hannah Montana. Grâce à ce programme, elle devient l’une des stars les plus appréciées des jeunes. Elle devient même la première star de Disney à obtenir des contrats à la télévision, au cinéma et dans la musique avec la société Walt Disney Company. De son côté, Taylor Swift est passionnée de musique depuis qu’elle est jeune. Particulièrement de musique country. À onze ans, elle remporte une compétition musicale locale. Ce concours l’encourage à persévérer dans la musique. Elle déménage à Nashville dans le Tennessee avec sa mère pour se donner plus de chances. C’est lors d’un showcase qu’elle se fait remarquer par un producteur. Elle sort son premier album "Taylor Swift" en 2006. Entre Miley Cyrus et Taylor Swift, il y a toujours eu une mini-guerre. En effet, les deux chanteuses sont constamment comparées par les tabloïds. De plus, les chanteuses n’hésitent pas à se tirer dans les pattes dès que l’occasion se présente. En 2015, Miley Cyrus avait affirmé ne pas être fan de la musique de Taylor Swift.

Miley Cyrus vs Taylor Swift

Miley Cyrus est rapidement devenue célèbre grâce à son rôle d’Hannah Montana au sein de Disney Channel. Elle est devenue l’une des artistes adolescentes les plus populaires au milieu des années 2000. En plus de la chanson, Miley Cyrus est également actrice. Elle a joué dans des films tels que LOL et So Undercover. La fortune de Miley Cyrus est estimée à plus de 160 millions de dollars. Taylor Swift quant à elle est connue comme l’une des artistes qui a vendu le plus de disques de tous les temps. Avec plus de 50 millions d’albums vendus dans le monde et plus de 150 millions de téléchargements uniques, Taylor Swift a remporté de nombreux prix durant sa carrière. La fortune de la chanteuse country est estimée à plus de 320 millions de dollars. À côté de ça, les tournées mondiales de Taylor Swift ont généré un revenu important pour la chanteuse. Le Reputation Tour a généré plus de 260 millions de dollars de bénéfice. Les deux jeunes femmes sont très impliquées dans des œuvres caritatives. Miley Cyrus soutient plus de 30 associations, dont Make-A-Wish ou encore la Fondation de la fibrose kystique. Au cours des dernières années, Taylor Swift a donné plus de 200 000 dollars à différentes associations caritatives, notamment le Children's Hospital of Philadelphia ou encore les victimes de l’ouragan Harvey. La chanteuse est également très impliquée dans la lutte contre les projets de loi anti-LGBTQ.