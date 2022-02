Tayc en 5 posts Instagram !

Tayc est un artiste accompli. Du haut de ses 25 ans Julien Bouadjie, de son vrai nom, a plusieurs cordes à son arc. Le chanteur et roi de l’afro-love ne cesse de ravir ses fans, notamment sur Instagram.

Sur la plateforme, il communique régulièrement sur ses projets en cours, son quotidien et les événements marquants qu’il vit grâce à son public. Une carrière pleine de rebondissements qu’NRJ vous illustre en 5 posts Instagram. (Re)Découvrez Tayc sous un nouvel angle !

Des tournées enflammées

Tayc est un showman né ! Depuis qu’il s’est lancé dans la musique, le chanteur met un point d’honneur à réaliser des shows exceptionnels, pour en mettre plein les yeux à son public. Chaque performance est inédite. Et à travers les photos et vidéos postées sur Instagram, ses abonnés peuvent revivre ce moment. Et surtout ressentir l’énergie folle de Tayc !