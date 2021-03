Soprano nouveau coach The Voice Kids en 2022?

Plus rien ne semble arrêter Soprano. Alors qu'il a été élu personnalité préférée des 7-14 ans par le Journal de Mickey, l'artiste est aussi en pleine promotion pour son nouvel album intitulé «Chasseur d'étoiles».

Très actif depuis l'annonce de son retour sur le devant de la scène, le chanteur a aussi dévoilé le clip «Près des étoiles», où il reprend le célèbre titre du groupe Emile et Images et dans lequel il rend hommage à la série «Stranger Things».

Et ce n'est pas tout! Selon les informations rapportées par l'émission 50'Inside sur TF1 ce samedi 27 mars, Soprano devrait de nouveau coacher de jeunes talents dans quelques mois, en parallèle d'une tournée annoncée: «Sans oublier une nouvelle saison de The Voice Kids en 2022 également dont Soprano fait partie du jury depuis trois saisons et donc bientôt quatre.»