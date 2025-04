Shy’m se livre à coeur ouvert dans "Notre vraie nature" : "Merci la vie"

"Le corps a imprégné à l’indélébile"

La chanteuse Shy’m dévoile les premières images de cette aventure au bout du monde sur ses réseaux sociaux.

Dans les premiers extraits, on y voit la chanteuse passer en mode "warrior" afin de construire un barrage pour protéger son clan face aux hippopotames, mais également, pousser la chansonnette au petit matin afin de réveiller les troupes.

L’artiste semble visiblement épanouie durant ce voyage.

C’est donc empli de reconnaissance, que la jeune femme adresse un message émouvant aux personnalités présentes à ses côtés mais aussi aux protagonistes dans l’ombre grâce à qui tout cela a été rendu possible. On peut ainsi lire en légende de sa publication Instagram : "Encore des lignes écrites sur mon livre… je n’aurai pas besoin de corner ces pages pour y revenir, le corps a imprégné à l’indélébile. Pour le meilleur, les p(l)eurs et pour les rires. Merci Frédéric Lopez de m’avoir emmenée dans ta valise. Merci Tristan, FX, Zabou, Sam, Aïda, Norman (et ceux qu’on ne voit pas)".

Avant de conclure dans une story : "Merci la vie".