Shakira annonce la sortie de son nouvel album, et c’est pour le mois prochain !

Elle ajoute : « En écrivant chaque chanson, je me suis reconstruite. En les chantant, mes larmes se sont transformées en diamants et ma vulnérabilité en résilience. » Pas de doutes, la chanteuse latino donne le ton de son prochain projet. Sera-t-il dans la même veine que les récentes revenge songs que l'artiste a partagées et qui visaient son ex, Gerard Piqué ?

Cet album sera en tout cas le douzième projet studio de l'interprète de « Waka Waka ». Avant ça, son dernier disque en date, « El Dorado », porté par son single à succès « Chantaje » en collaboration avec Maluma, était sorti en 2017. On s’attend donc à du très lourd, notamment après les deniers sons de la star colombienne « BZRP Music Sessions #53 » et « El Jefe » qui ont marqué les esprits.