Nos conseils pour avoir le ventre plat et musclé de Shakira

Le sport, le sport et encore le sport

Pour avoir le ventre plat et musclé de Shakira, pas de miracle, vous aurez à passer par la case "sport". Il ne s’agit pas ici de faire une ou deux séances d’abdominaux de quelques minutes dans la semaine, mais bien de vous astreindre à un programme d’entraînement sportif rigoureux et régulier. Pour les réfractaires à l’activité physique, sachez que l’on peut être super sexy grâce au sport, la preuve avec l’interprète du hit "Clandestino".

Une hygiène de vie irréprochable

Le sport n’est pas le seul secret minceur de Shakira. Combinée à la pratique sportive, une hygiène de vie irréprochable permet d’obtenir des résultats plus rapidement, et de les conserver plus longtemps. Si vous aspirez à afficher la même silhouette que Shakira sur la plage ou dans vos soirées, il vous faudra faire attention à votre alimentation (adieu les "fast-foods") et privilégier les aliments sains pour votre corps. Ajoutez-y un brin d’abnégation, de la motivation et du sérieux et vous obtiendrez des résultats probants en quelques semaines seulement.