Selena Gomez sort de son silence et répond à Hailey Bieber

Une histoire sans fin ? Il y a quelques jours, Hailey Bieber s’est exprimée pour la première fois sur l’histoire et toutes les polémiques qui existent entre Justin Bieber, Selena Gomez et elle-même. Des révélations étonnantes faites par la jeune mannequin, qui revient en détails sur le début de son idylle avec son mari, et aussi sur les relations qu’elle a avec la chanteuse.

Dans un premier temps, Hailey Bieber souligne le fait que Justin Bieber et Selena Gomez étaient bien séparés quand elle a rencontré l’artiste. Par la suite, elle explique également qu’elle a énormément de respect envers Selena Gomez, et que les deux femmes n’ont aucune animosité l’une envers l’autre.

Suite à ces révélations, les internautes attendent l’avis de Selena Gomez. Celle qui reviendra sûrement sur son histoire avec Justin dans son documentaire a organisé un live sur TikTok pour mettre les choses au clair. En direct, l’interprète de «Lose You To Love Me» déplore que certaines personnes s’en prennent à Hailey Bieber via des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, qu’elle juge «ignobles et dégoûtants».

Selena Gomez défend Hailey Bieber

Selena Gomez explique ensuite que: «Ce n'est pas juste parce que personne ne devrait jamais être évoqué de la manière dont je l’ai vu.» Selena Gomez précise une fois de plus à quel point les mots peuvent avoir un impact: «Si vous soutenez Rare, je ne peux pas vous remercier assez, mais sachez que vous représentez aussi ce que cela signifie - et c'est : les mots comptent. C’est vraiment important.»

En effet, grâce à sa gamme de cosmétiques, Selena Gomez a créé Rare Impact Fund, qui vise à lever des fonds pour la recherche liée à la santé mentale.