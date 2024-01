Selena Gomez : sa réaction radicale aux rumeurs des Golden Globes 2024

Qu’à chuchoté Selena Gomez à ses copines Taylor Swift et Keleigh Teller lors de la cérémonie des Golden Globes 2024 ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres depuis le dimanche 7 janvier dernier. Et si c’est le cas c’est parce qu’une vidéo de l’événement, rassemblant ce que l’on appelle le « tout Hollywood », a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. On y voit la star de la série « Only Murders in the Building » chuchoter aux oreilles de ses deux besties. D’après les internautes qui ont pris le temps de décortiquer la vidéo en lisant sur les lèvres des stars, Selena Gomez aurait révélé avoir demandé une photo avec l’acteur Timothée Chalamet mais Kylie Jenner s’y serait opposée avec un ferme « non ».

Une rumeur qui a pris d’autant plus d’ampleur que plusieurs vidéos du couple Jenner-Chalamet, affichant au grand jour leur amour et leur complicité entre mots tendres et petits bisous, circulent également sur la Toile. Il semblerait donc que Kylie Jenner soit prête à tout pour protéger son bonheur. De plus, il est de notoriété publique que Kylie et Selena sont loin d’être copines. Mais une source proche de l’interprète de « Love You Like a Love Song » est venue la défendre en déclarant à People : « Elle ne faisait pas du tout référence à eux. Elle ne les a même pas vus et elle ne leur a pas parlé ».