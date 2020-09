Selena Gomez et Blackpink chantent sur Zoom pour la lyric video de «Ice Cream»

Selena Gomez et Blackpink s’adorent! Malgré la distance, elles n’hésitent pas à s’appeler pour prendre des nouvelles… Mais aussi pour chanter et danser. La preuve avec une nouvelle version du clip de «Ice Cream».

Les jeunes artistes continuent de nous mettre dans une ambiance estivale avec cette vidéo pleine de bonne humeur. Le clip met en scène Lisa qui commence un appel sur Zoom avec son chat. Selena Gomez et les autres membres de Blackpink la rejoignent à l’écran. Chacune séparément chante et s’amuse face à sa caméra. La superstar américaine arbore une coiffure trop mignonne : deux longues couettes. Rosé joue avec sa poupée, Jennie s’amuse avec sa queue de cheval et son chien qui se repose derrière elle sur son lit.

Selena Gomez et Blackpink sont au sommet

En seulement quelques jours, cette nouvelle version de la lyric video de «Ice Cream» a déjà récolté plus de 8,7 millions de vues.

La collaboration de Selena Gomez et Blackpink bat tous les records sur les plateformes de streaming mais aussi sur YouTube. Le clip du hit fait partie des vidéos les plus vues en 24h. Il a aujourd’hui amassé plus de 270 millions de clics !