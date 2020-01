Selena Gomez dévoile les coulisses magiques de son clip «Rare»

Selena Gomez: bientôt des nouvelles vidéos

«C’est une chanson tellement importante, mais je suis heureuse d’avoir sorti ''Lose You To Love Me'' et ''Look at Her Now'', parce qu’elle fait partie d’un tout. Il s’agit du premier moment de cette nouvelle ère personnelle et musicale.», rajoute Selena Gomez dans cette vidéo des coulisses qui dure trois minutes.

Bonne nouvelle pour les fans de Selena Gomez, ce clip pourrait être le premier d’une longue série. La superstar finit par dire à la fin du making-of de «Rare» : «Je crois que ça y est, les gars, pour la première vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine.»