On fait un secret santa avec Santa !

INTERVIEW - Aux studios de NRJ, c'est Noël avant l'heure ! À travers ses cadeaux offerts et concoctés par la rédaction, Santa nous raconte des faits marquants de sa carrière. De quoi en savoir plus sur la vie et les projets futurs de l'artiste.

Alors qu'elle enchaine les concerts à travers le continent nord américain et européen avec son groupe Hyphen Hyphen, Santa inonde les ondes avec son hit solo, « Popcorn Salé ». Une chanson d’amour extraite de l’EP « 999 » qui marque à présent l'année 2023. Nommée aux NRJ Music Awards lors de cette 25ème édition dans la catégorie « Chanson Francophone de l’année », l'artiste franco-américaine a livré une prestation live époustouflante. Santa ouvre ses cadeaux ! À quelques jours des grandes tablées familiales, de la traditionnelle dinde aux marrons et des histoires aux coins du feu, on a pas pu s'empêcher de faire un secret santa à Santa. Une façon amusante de passer un moment chaleureux avec la chanteuse. Ensemble, on revient sur les évènements marquants de sa carrière et ses futurs projets. Hit de l'année, scénographie vertigineuse, album en préparation, identité(s) artistique(s) ou encore textes musicaux franco-anglais, Santa nous livre de nombreuses anecdotes. Lire aussi Le saviez-vous ? Santa d'Hyphen Hyphen est la fille d'une chanteuse américaine Lire aussi Santa chante «Popcorn salé» Thèmes associés Santa