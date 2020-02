Rihanna et ses cheveux courts : un look rock à son image

Rihanna : les photos d’elle les cheveux courts

Si au début de sa carrière, Rihanna préférait avoir les cheveux longs – on se souvient de son look pour «Pon the Replay» ou encore «Unfaithful» et «SOS» - la belle a finalement décidé de briser les codes et de marquer un tournant dans sa carrière et dans sa vie. Pour cela, en 2007, elle a choisi de revenir avec un troisième album intitulé «Good Girl Gone Bad». Et quoi de mieux que des cheveux noirs coupés très courts ? L’opus, porté par les titres «Umbrella», «Hate That I Love You» en featuring avec Ne-Yo ou encore «Shut Up and Drive» est un carton. Et le côté rock de la chanteuse ne passe pas inaperçu. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le carré plongeant arboré par la superstar devient une mode : de nombreuses femmes osent ainsi cette coiffure à la fois stricte, classe et représentative de la femme fatale.