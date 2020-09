Rihanna blessée au visage suite à un accident de scooter

Rihanna accidentée: elle va mieux

Son équipe personnelle a tenu à rassurer les fans, qui se faisaient du souci pour elle. Alors que la fondatrice de Fenty roulait sur son scooter, ce dernier se serait retourné. La chute aurait été inévitable, d’où ses blessures à la tête.

«Rihanna va très bien désormais, mais elle est passée par-dessus un scooter électrique la semaine dernière et a tapé son front et son visage. Heureusement, elle n’a aucune blessure grave et guérie rapidement», ont-ils déclaré dans un communiqué.