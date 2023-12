Ces bébés de stars aux prénoms étonnants

Riot Rose, le fils de Rihanna et A$AP Rocky

On ne les arrête plus. Un an après l’arrivée de leur fils ainé RZA, Rihanna et A$AP Rocky ont accueilli, en septembre dernier, leur deuxième enfant, le petit Riot Rose. Un prénom qui n’est pas anodin puisqu’il fait référence au titre « Riot » de son papa et la passion de ce dernier pour les fleurs. Quelque chose que tout le monde ne sait pas, « il adore avoir des fleurs fraîches dans la maison, il adore décorer avec des fleurs, et il a même eu de vraies fleurs dans son grillz une fois », a déclaré une source à ET, ajoutant que les roses étaient les fleurs préférées de RiRi.