Pink : retour sur ses tournées les plus marquantes

"Funhouse Tour"

En 2008, Pink enregistre et commercialise son 5e album studio intitulé "Funhouse". Porté par les singles "So What" et "Family Portrait", l’album rencontre un véritable succès aux États-Unis et dans une partie du monde. Déjà rodée à l’exercice (Pink a déjà effectué quatre tournées auparavant), la chanteuse américaine décide d’organiser le "Funhouse Tour". Étalée sur une durée de 11 mois avec 151 concerts au total, la tournée "Funhouse Tour" est à ce jour la plus longue tournée réalisée par Pink depuis ses débuts.

Après une première étape en Europe (France, Belgique, Allemagne, Suisse, etc.), Pink s’offre une halte en Australie. La native de Doylestown en Pennsylvanie parcourt ensuite son pays natal et s’autorise une petite escapade au Canada pour un concert unique à Toronto. Pink revient ensuite en Europe pour conclure sa tournée en Allemagne le 20 décembre 2009. À noter, pour l’anecdote, que c’est durant cette tournée que Pink s’autorise à reprendre le hit "Bohemian Rhapsody" de Queen.

"The Truth About Love Tour"

Avec plus de 7 millions d’exemplaires écoulés, l’album "The Truth About Love" sorti en 2012 figure parmi les plus gros succès de Pink depuis le début de sa carrière. Naturellement, la chanteuse américaine assure la promotion de cet opus avec une nouvelle tournée internationale. Comme pour le "Funhouse Tour", l’interprète du hit "Just Give Me A Reason" décide de poser ses valises en Europe, en Océanie et en Amérique du Nord.

En Australie, Pink pulvérise à cette occasion le record du nombre de billets vendus avec 320 000 places écoulées en quelques heures seulement. Précédée, selon les lieux de concert, par des artistes tels que The Hives ou Walk the Moon, Pink reprend sur scène les plus gros titres de l’album comme "Try" ou "Are We All We Are". La chanteuse s’autorise également quelques medleys et l’interprétation de hits issus de ses albums précédents.

Le "Beautiful Trauma World Tour"

Le 1er mars 2018, Pink lance officiellement à Phoenix le début de sa nouvelle tournée (la 7e) intitulée "Beautiful Trauma World Tour" (en référence à l’album surprise "Beautiful Trauma"). Dans cette nouvelle tournée internationale, l’interprète du hit engagé "What About Us" traverse plus d’une quinzaine de pays pour un total de 157 concerts. Ses fans peuvent ainsi l’apercevoir en live en Amérique du Nord, en Océanie, en Europe et en Amérique du Sud.

À noter que le "Beautiful Trauma World Tour" succède à une première tournée promotionnelle durant laquelle, au Canada, Pink a pu expérimenter un concert en réalité virtuelle. Il s’agit également de la tournée la plus rentable pour une femme depuis une décennie, nouveau record détenu par Pink !