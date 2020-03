OneRepublic en concert à Paris: «On avait le trac avant de monter sur scène»

OneRepublic accompagné d’un ami sur scène



Les garçons sont unanimes, ils voulaient que ce show soit vraiment spécial. «On voulait que ça soit aussi incroyable et parfait. Et du coup, on est tous devenus nostalgiques parce que ça faisait longtemps. Et le rendu était magnifique». Ryan Tedder poursuit en expliquant que cette soirée était également spéciale pour un membre de l’équipe.



«Salif a été incroyable aussi. Salif qui est venu danser, c’était génial». Initialement, OneRpublic est composé de cinq personnes. Mais pour cette date à Paris, ils étaient pourtant six sur scène. Venu faire le show, leur ami et danseur Salif a accompagné les musiciens pendant toute leur prestation. Un concert intimiste dont les fans français se souviendront encore longtemps. Et pour cause, sur scène, OneRepublic a interprété quelques titres qui seront sur leur prochain album.