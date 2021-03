Olivia Rodrigo: en couple avec Conan Gray?

Olivia Rodrigo s’est-elle remise de sa précédente rupture? Le monde entier a suivi son histoire d’amour entre elle et son ex, Joshua Bassett. Les deux adolescents se sont rencontrés sur le tournage de «High School Musical: The Musical: The Serie», une série diffusée sur Disney+. Malheureusement, cette idylle passionnée entre eux s’est récemment terminée.

Rapidement, l’acteur a retrouvé le sourire aux côtés de Sabrina Carpenter, également chanteuse et actrice. Cette nouvelle a eu l’effet d’un coup de massue pour Olivia Rodrigo. Avec son titre «Driver Licence», elle met des mots sur ses émotions. Son morceau a touché des millions de personnes, qui se sont reconnues à travers les paroles.