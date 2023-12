Nuit Incolore : «On se ressemble beaucoup avec Kyo»

Un hit devenu viral, un premier album, un NRJ Music Award… Nuit Incolore devrait se souvenir pendant longtemps de l’année 2023. L’auteur-compositeur-interprète de 22 ans a vu sa carrière décoller grâce à son titre «Dépassé» après que des milliers d’internautes se soient appropriés sa chanson sur TikTok.

Sa créativité et sa personnalité n’ont pas touché que le public. L’univers de Théo Marclay, de son vrai nom, a également séduit Kyo. Le groupe français a collaboré avec le jeune artiste sur le titre «Rendez-vous», disponible sur le premier album de Nuit Incolore, «La loi du papillon».

Ce n’est pas tout ! A l’occasion de ses 20 ans de carrière, la formation portée par Benoît Poher, a souhaité partager des nouvelles versions de ses hits iconiques dans une réédition. Parmi les titres remis au goût du jour: «Je cours», chanté avec Nuit Incolore.

«Ce sont eux qui m’ont dit qu’ils me verraient bien sur ‘’Je Cours’’, qui parle de cet adolescent qui se sent un peu seul dans la classe. (…) Le texte est un peu mélancolique, laisse place à l’idyllique, au rêve. Je me suis dit que c’était LA chanson qu’il me fallait. Je suis vraiment fier de participer à cette chanson.», révèle Théo lors de son interview pour notre antenne.

Cette nouvelle version de «Je cours» correspond donc parfaitement à l’univers de Théo qui peut fièrement affirmer: «On dit souvent que Nuit Incolore ressemble beaucoup à Kyo. Dans le timbre de voix, dans les textes et la mélancolie.»

Ce duo est un honneur pour le jeune artiste, grand fan de Kyo depuis son enfance : «Pour moi, Kyo est un groupe intemporel. Je peux participer à quelque chose qui m’a fait grandir, qui a fait même mon éducation. Il faut savoir que j’ai écouté Kyo dans mes montagnes. C’était un peu le seul groupe qui passait à la radio et qui m’a marqué. Je suis très content.»