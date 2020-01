Nea nous dit tout de son hit «Some Say» en interview pour NRJ

«Some Say», un titre mélodieux et fédérateur

Impossible d’être passé à côté de la voix angélique de Nea sur son doux morceau «Some Say». La chanteuse a utilisé la mélodie du titre «Blue (Da Ba Dee) du groupe Eiffel 65, sorti en 1998 pour rendre son titre encore plus captivant. «Je suis contente qu’Eiffel 65 ait accepté qu’on reprenne leur morceau pour ‘’Some Say’’. Je leur en suis reconnaissante. Même maintenant si vous mettez ‘’Blue’’ à une soirée, tout le monde va se mettre à danser. Elle est toujours aussi incontournable même après 20 ans.»

Avec «Some Say», Nea raconte une histoire d’amour impossible. «Un de mes amis avec qui j’ai écrit ‘Some Say’ est gay et il est tombé amoureux de son ami hétérosexuel, qui était déjà en couple. (…) Et c’est autour de cela que la chanson a été écrite. C’est à propos d’un amour que tu as, tu le désires éperdument, tu ne peux pas t’en défaire mais tu ne peux pas l’avoir également. Cela se résume à un amour impossible mais magnifique à la fois, d’une certaine manière.», raconte Nea au micro d’NRJ.