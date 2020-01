Miley Cyrus: une nouvelle collaboration avec Mark Ronson ?

Miley Cyrus et Mark Ranson, un duo de choc

Il se pourrait que la jeune femme collabore à nouveau avec le célèbre producteur de musique, Mark Ronson. En effet, ce dernier a posté sur son Instagram, un commentaire qui laisse les fans dans le doute. «Si 2019 était la rupture, 2020 est pour les cœurs brisés. Pas vrai Miley ? (vraiment hâte que vous écoutiez tous celle-ci, quand maman dit que tout va bien».

Ce message est accompagné d’une vidéo montre Miley Cyrus et dessus on peut entre les premières mélodies de ce qui serait son nouveau titre. Il y a de fortes chances que la chanteuse se soit associée encore une fois à Mark Ronson. Ensemble, ils avaient créé l’événement avec leur morceau «Nothing Breaks Like A Heart».