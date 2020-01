Miley Cyrus: ses nombreuses apparitions très «hot»

Miley Cyrus: une chanteuse très «hot»

Il est bien loin le temps de la sage et pudique Miley Cyrus, qui interprétait le rôle d’Hannah Montana dans la série Disney du même nom. Désormais, la chanteuse de 27 ans, est une artiste qui assume et revendique son image «hot». Comme le démontre ses nombreuses apparitions tant dans le cadre de sa musique que sur scène.

«Wrecking Ball» est le clip qui cristallise le plus cette réalité et ce passage de la fille «sage» à la fille «décomplexée». Sorti le 9 septembre 2013, la jeune chanteuse apparaît dans le clip, d’abord en petite culotte et débardeur blanc, puis nue sur une boule de démolition. Miley y enchaîne les poses lascives, la langue tirée et joue un jeu suggestif avec un marteau. La jeune chanteuse joue de son sexappeal. Et ce côté «hot» de la chanteuse plaît. Wrecking Ball totalise plus d’un milliard de vue sur YouTube. Et avec ce single, extrait de son cinquième album «Bangerz», elle se classe pour la première fois à la tête du Billboard 100.