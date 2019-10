Miley Cyrus et Kaitlynn Carter ont-elles rompu?

Il y a quelques semaines, Miley Cyrus annonçait sa séparation avec son désormais ex, Liam Hemsworth. Cette nouvelle avait affolé la Toile. D’autant plus que la chanteuse a été aperçue très peu de temps après en bonne compagnie. Et ce n’est autre qu’aux côtés de Kaitlynn Carter. Les deux femmes avaient passé une belle après-midi sur un bateau, en tête à tête.

Les internautes ont été surpris par la nouvelle. Et pour cause, Miley Cyrus ainsi que Kaitlynn Carter ont respectivement quitté leur conjoint au même moment. Sans s’être promis un grand avenir ensemble, les deux jeunes femmes semblaient parfaitement en accord. Pourtant, selon un de leurs proches, cette idylle serait terminée.