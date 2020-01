Miley Cyrus et Dolly Parton unies par les liens du cœur

Miley Cyrus et Dolly Parton inséparables

Dolly Parton a été présente à chaque étape dans la vie de Miley Cyrus. La marraine et sa filleule ont par exemple partagé l’écran à plusieurs reprises. Dans la série télévisée «Hannah Montana» dans laquelle Miley Cyrus a obtenu le premier rôle, Dolly Parton a fait quelques apparitions dans le rôle de la «Aunt Dolly».

Et au cours de sa carrière, Miley Cyrus n’a jamais oublié ses racines et surtout les membres de son clan. En février 2019 par exemple, elle rendait hommage à sa marraine lors de la soirée «MusiCares Person Of The Year Gala» organisée à Los Angeles. C’est aux côtés de Dolly Parton que Miley Cyrus est apparue sur le tapis rouge, plus souriante que jamais, et ravie d’être aux côtés de la chanteuse pour cet événement spécial, consacré à cette légende vivante aux millions d’albums vendus.

Dolly Parton n’hésite pas non plus à prendre la défense de Miley Cyrus. Lors de l’annonce de son divorce d’avec Liam Hemsworth, la chanteuse âgée de 27 ans a été sévèrement critiquée – d’autant qu’elle a été aperçue dans les bras de Kaitlynn Carter. «Miley Cyrus est intelligente, elle sait ce qu’elle fait, a expliqué Dolly Parton dans les colonnes de People. Je sais que certains pensent que non, et c’est peut-être le cas de temps en temps, mais je sais que c’est quelqu’un de bien».