Miley Cyrus est fan du nouvel album d’Alicia Keys !

Alicia Keys et Miley Cyrus: les BFF de la musique

Miley Cyrus et Alicia Keys sont de grandes amies depuis de nombreuses années. Les deux stars ne se lâchent plus depuis qu’elles ont fait toutes les deux partie du jury de The Voice US.

Toujours prêtes à s’amuser ensemble, elles ont même été aperçues en studio toutes les deux. A quand le duo réunissant les deux superstars?