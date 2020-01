Miley Cyrus en Australie pour Liam Hemsworth ? La rumeur qui affole la Toile

Miley Cyrus amoureuse de Cody Simpson ?

Une source aurait fait des confessions plus qu’étonnantes au magazine NW Magazine : «Miley met son jeu en opération: Torturer Liam […] Elle a dit à Cody qu’ils alleient en voyage sur la Gold Coast pour voir sa famille à lui et qu’elle puisse rencontrer ses amis. Elle a ensuite suggéré qu’ils aillent à Byron pour un week-end improvisé. Liam a ses habitudes et Miley sait exactement où le chercher. Elle aimerait que Liam la voit entourée de Cody et qu’il en soit jaloux. Pauvre Cody, c’est juste un pion dans ce jeu».

Mais cette mystérieuse personne ne s’arrête pas là. Elle poursuit en expliquant que Miley Cyrus n’aurait pas supporté de voir Liam Hemsworth avec une autre. Ces premières déclarations ont énormément choqué les internautes. Et c’était sans compter le démenti presque immédiat de Gossip Cop, un autre site Internet anglais.

Ce dernier explique qu’aucune des précédentes choses énoncées ne sont vraies. Les fans de Miley Cyrus sont donc rassurés et espèrent que la chanteuse et Cody Simpson continueront leur idylle loin de toutes ces rumeurs.