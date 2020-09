Miley Cyrus confirme être célibataire!

Miley Cyrus a un idéal en tête

Miley Cyrus s’est séparée de Cody Simpson, en août dernier, après un an de relation. L’histoire la plus importante de la chanteuse restera celle avec Liam Hemsworth. Les deux tourtereaux s’étaient même dit oui en décembre 2018 avant de séparer six mois plus tard.

Aujourd’hui, Miley Cyrus est prête à trouver le grand amour. Dans un récent podcast «Call Her Daddy», la chanteuse a dressé le portrait du compagnon idéal: «Je me suis souvent plainte qu’ils étaient ennuyeux, mais c’est ce dont j’ai besoin […] J’ai vraiment vraiment besoin de quelqu’un de calme, j’ai besoin d’une ancre, d’un poids.»